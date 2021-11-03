Türk dünyasının sinemacıları İstanbul'da organize edilen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde bir araya geliyor.

Oyuncu ve yönetmenlerin de aralarında olduğu 100'ün üzerinde katılımcının yer alacağı festivalde,13 ülkeden 42 film gösterilecek.

"Sanat ve sonuç odaklı bir birliktelik olacak"

Festivalin içeriğine ilişkin bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Korkut Ata, Türk dünyasının sinemadaki varlığını en geniş kapsamıyla perdeye taşıyacağımız, tartışacağımız, fikir alışverişi yapıp ortak projeler üretmek için yol haritası belirlemeye çalışacağımız sanat ve sonuç odaklı bir birliktelik olacak" dedi.

TRT destek veriyor

TRT'nin de destek verdiği festival 5 gün sürecek.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile başlayan bu ortak zeminin hassasiyetlerimizi, yaklaşımlarımızı daha da perçinleştirecek bu ortak duyguyu daha da perçinleştireceğine inandığımız bu güzel başlangıcın birçok safhasında yine çok kıymetli çalışmalar, çok kıymetli buluşmalar, çok kıymetli fikirler oluşacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalinin simgesi Turna Kuşu olarak belirlendi. Ortak geçmiş ve kültüre vurgu yapıldı.

Festival kapsamında filmlerin tamamı ücretsiz gösterilecek. Kurmaca ve belgesel kategorilerinde 6 ödül sahiplerini bulacak.