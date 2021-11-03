Antalya Müzesi'ne yurt dışından ilk olarak, 1989'da bölgeden kaçırılan Elmalı Sikkeleri geldi.

Yapılan çalışmayla bunların 1999'da Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne iadesi sağlandı. 2009'da da Antalya'ya getirilerek sergilenmeye başlandı.

Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Perge kazılarında yurt dışına çıkarılan Herakles heykelinin üst yarısının da 2011'de Amerika'dan ülkeye iadesinin sağlandığını anlatarak, "2017'de Herakles Lahdi ve bunun dışında 1990'lı yıllardan Perge'den götürülen Broklyn Lahdi, ülkemize iadesi sağlanarak müzedeki yerini aldı. Ülkemizde kültür varlığı kaçakçılığı konusunda yapılan mücadelenin hep olumlu etkilerini görüyoruz" dedi.

Gerek yurt içi gerekse de yurt dışından gelen turistlerin bu önemli eserleri görmek adına müzeyi ziyaret ettiğini vurgulayan Demirel, bu sayede önemli bir farkındalık sağlandığını ve gelen ziyaretçilerin bu eserlere ilgi gösterdiğini söyledi.

"Herakles lahdi ilgi görmeye devam ediyor"

Demirel, özellikle son dönemde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yurt dışına çıkarılmış eserlerin ülkeye iadesi için ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğinden bahsederek, şöyle konuştu:

"Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının kurulmuş olması da bunun en önemli göstergesi ve bu yönde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Özellikle zorlu mücadeleyle ülkeye getirilen Herakles lahdinin medyada yer almasıyla oldukça ilgi gördü ve görmeye de devam ediyor. Salgın sürecinde gerekli önlemler alınarak yerli ve yabancı turistler müzemizi ziyaret etti. 2020'de yaklaşık 20 bin, 2021 Ekim'inde ise 65 bine yakın ziyaretçi Antalya Müzesi'ni gezdi. Özellikle kültür varlıklarının mirasçıları olan çocuklarımız ve gençlerin, müzelerimiz ve ören yerlerini gezmesini istiyoruz."