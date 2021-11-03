Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 03:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan'da 9. Türk Filmleri Haftası
[Fotoğraf: AA]
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası 2019 yapımı Yedinci Koğuştaki Mucize filmiyle başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Hırvat-Türk Dostluk Derneği (HTUP) ve Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 7 Türk filmi sinemaseverlerle buluşacak.
Açılışına Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh ve Zagreb Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz'ın katıldığı etkinlik 6 Kasım'a kadar devam edecek.
Korkmaz, uluslararası film festivallerinde birçok ödülle ayrılmış filmlerin izleyiciyle buluşacağını söyledi.
Etiketler: Hırvatistan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yunus Emre
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