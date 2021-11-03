Gitaristten bağlamacıya, piyanistten soliste...

Ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu 19 kişilik bu koronun adı Dijital Tayfa.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrencilerinin müzik yeteneğini keşfeden öğretmenleri kolları sıvadı.

Kaymakamlığın desteğiyle Hilal Beldesindeki Şeyhan Ortaokulu'nda müzik sınıfı oluşturuldu.

Müzik Öğretmeni Hasret Cem Bozdağ'ın öncülüğünde başlayan çalışmalar kısa sürede meyvesini verdi. Ortaya enstrümanların da eşlik ettiği 19 kişilik bir koro çıktı.

Uludere'nin renkli korosu ilgi gördü

Uludereli öğrencilerden oluşan koronun yaptığı müzikler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Enstrüman öğretimi sonrası dijital boyutta daha da şekillendiklerinden bahseden Hasret Cem Bozdağ, şunları söyledi:

"Stüdyo kayıtlar ses kayıt teknolojileri alanında biraz çocuklarla yoğunlaştık. Bu neticede öğrencilerimizle hedeflediğimiz konu genellikle sesimizin biraz daha şarkılarımızın türkülerimizin duyulması."

Rafadan Tayfa için jenerik müzik yapacaklar

Çalışmalarının meyvesini aldıklarını anlatan Bozdağ, "Yakındaki projelerimiz TRT Çocuk'taki Rafadan Tayfa ile olacak. Çocukları en kısa zamanda Rafadan Tayfa ile buluşturacağız. Bizim köydeki adımız da Dijital Tayfa. Yine onlardan da esinlendik tabi" dedi.

Dijital Tayfa, TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa için jenerik müziği de yapacak.