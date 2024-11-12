Duman 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 12.11.2024 09:38

Turizmin gözdesi Kapadokya 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, bu yılın ilk 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 ziyaretçi ağırladı.

Turizmin gözdesi Kapadokya 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında toplam ziyaretçi sayısının 4 milyon 827 bin 36'ya ulaştığı Kapadokya'da, bu yılın ilk 10 aylık döneminde müze ve ören yerlerini 3 milyon 846 bin 703 kişi ziyaret etti.

Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yer Altı Şehri en çok ziyaretçi ağırlayan yerler oldu.

Turizmin gözdesi Kapadokya 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı

Geçen yılın ilk 10 ayında merkezleri 4 milyon 256 bin 129 turist ziyaret etmişti.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan, yerli ve yabancı ziyaretçileri yılbaşı tatilinde balon turlarına katılmaya, peribacaları, yer altı şehirleri ve vadileri görmeye davet etti.

Turizmin gözdesi Kapadokya 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı

Turistlerin Kapadokya'ya ilgisi devam ediyor

Ellerindeki veriler ışığında ilk 10 aya bakıldığında yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turistin Kapadokya'yı ziyaret ettiğini gördüklerini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Bu veriler turizmde geçen yıl yakalanan olumlu ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Ziyaret edilen yerler bakımından Nevşehir Kapadokya bölgesinde Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeler, ören yerleri ve yer altı şehirlerine sahiptir. Bu sene 10 aylık verilere baktığımızda en çok ziyaret edilen yerlerin birinci sırasında Göreme Açık Hava Müzesi, ikinci sırada Zelve Ören Yeri ve üçüncü sırada Kaymaklı Yer Altı Şehri olduğunu görüyoruz. İlimizdeki turizm hareketliliği 12 aya yayılmaktadır. Elbette belli aylarda rakamlar biraz geri çekilse de 12 aya yayılan bir turizm hareketliliği var. Biz özellikle bu pik sezonun dışındaki bölümde yeni otel ve tesislerin açılmasıyla biraz daha kongre ve toplantılara ilişkin turizmin ilimizde artması için gayret gösterme arzusundayız. Memnuniyetle görüyoruz ki ilimize, bölgemize, Kapadokya'ya ilgi devam etmektedir."

Turizmin gözdesi Kapadokya 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı

ETİKETLER
Kapadokya Müze Nevşehir Turizm
Sıradaki Haber
UNESCO Dünya Belleği’nde Türkiye izleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
Edirne'de 10 ayda 3,5 milyar değerinde uyuşturucu ele geçirildi
11:02
Katil Netanyahu'nun, Trump'ın göreve başlamasıyla Batı Şeria'nın ilhakını gündeme getirmek istediği iddia edildi
10:52
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başladı
10:51
Bozulmuş sucukları sosyal medyada satan 3 kişiye 292 bin lira ceza kesildi
10:49
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı
10:44
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk öldü
Ulugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor
Ulugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor
FOTO FOKUS
84 yaşındaki sürücü geri manevra yaparken lokantaya daldı: O anlar kamerada
84 yaşındaki sürücü geri manevra yaparken lokantaya daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ