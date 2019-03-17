Tiyatrodan, sinemadan, dizilerden tanınan oyuncu Turgay Tanülkü'nün başarılı oyunculuğunun yanı sıra pek bilinmeyen, bambaşka bir hikayesi var.

Kader mahkumlarının ağabeyliğini, sokak çocuklarının hamiliğini yapan Tanülkü, yıllarca herkesten saklasa da "evlatları" için yaptıkları gözlerden kaçmadı.

Diyanet Vakfının Uluslararası İyilik Ödülleri'nden biri Turgay Tanülkü'ye verildi.

"Hepimizin ortak değeri bu ülkeye layık olmak"

Türkiye'nin sevilen oyuncusu Turgay Tanülkü, 1970'li yıllarda cezaevinde yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra, kader mahkumlarını hiç yalnız bırakmadı. Cezaevlerine turneler düzenledi, sokak sokak gezdi, kimsesiz çocuklara baba oldu.

"Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek" diyen Tanülkü, şöyle devam etti:

"Büyük bir göldük biz. Dalgalarımız okyanusa dönüştü. Biz eşimle beraber başladığımızda sayısal olarak 26 kişiydi evlatlarım ama giderek büyümeye başladı zincir. Şimdi 101 kişi olduk. Büyük bir aşiret gibi bir şey olduk ama hepimizin ortak değeri bu ülkeye layık olmaya çalışmak."

Okutup büyüttüğü çocukların da zamanla iyilik zincirinin bir halkası olduğunu söyleyen Tanülkü, "Kimseye minnet etmeden, kimseden ekonomik destek almadan, kendi yağımızla kavrulan büyük bir aileyiz ve bu devam etmeli. Çünkü insanlar birilerinden bir şey beklemeye başladığı zaman yok olmuş demektir. Onun için kendi ayaklarımızla dimdik durmalıyız" dedi.

Turgay Tanülkü'nün topluma uyarıları da var. Özellikle kız çocukları için şunları anlattı:

"Erkek çocuğunu sokağa atabilirsin ama kızını atarsan, o kızı sokak bir daha geri vermez. Sokak büyük bir girdap ve yok eder. Sen evinde kendi çocuğuna nasıl bakıyorsan, sokaktaki evlada da öyle bakman lazım. Onun için herkesin sorumluluğu var."

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Deniz Eryılmaz

Kurgu: Hacer Türk