Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Rahmi M. Koç Müzesi'nde, İl Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermek amacıyla "Bugün Dersler Müze'de" etkinliği yapılacak.

Eğitimlerle her konuda kendine güvenen, çevresiyle barışık, soru sormaktan çekinmeyen, düşünen, öğrenmekten vazgeçmeyen ve ulaştığı bilgiyi etkin bir biçimde kullanabilen üretken bireyler olma yolunda çocukların desteklenmesi hedefleniyor.

Projenin tanıtımı için bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde, müzelerin eğitim amaçlı kullanılmasına ilişkin yapılacak atölye çalışmaları ile ilgili bilgi verildi.

Kaynak: AA