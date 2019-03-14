Karabük'ün turistik ilçesi Safranbolu'nun evleri, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri belgesele konu oldu. TRT İç Yapımlar tarafından "Emanetim Safranbolu" belgeseli hazırlandı.

Gala için Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümü seçildi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli, ekip arkadaşlarının farklı bir iş ortaya koyduğunu söyledi.

"Safranbolu ciddi anlamda bize referans teşkil edecek bir yer olduğu için, diğer bölgelere yapacağımız çalışmalara da öncülük etti. Bölgeyi tanıyan insanların bize yardımcı olması, rehberlik etmesi, bu yapımın çok iyi bir şekilde ortaya çıkmasına vesile oldu. İnşallah aynı çerçevede arkadaşlarımız güzel işler çıkarmaya devam edecek."

Gala, plaket takdimi ile sona erdi.

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