Çocuk yaşlarda ikamet ettiği mahallede bir komşusunun yaptığı resimlere duyduğu hayranlıkla çizime başladı.

61 yaşındaki Yaşar Alan, zamanla bunu yaşam tarzı haline getirdi. Yıllarca elinden kalemini hiç düşürmedi.

İlerleyen yıllarda eğitimi ve iş hayatı boyunca da çizimlerine devam eden Alan, işçi olarak çalıştığı elektrik dağıtım şirketinden emekli olduktan sonra kendi sanat atölyesini kurdu. Çizimlerinde ise Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yansıtmak için gayret gösterdi.

Ağaç dalları, yaprak, yumurta, taş, kaşık ve çeşitli objelere Kapadokya bölgesini resmetmeye devam ediyor.

Her türlü objeye çiziyor

Kendisini "Kapadokya aşığı" olarak adlandıran Alan, resim yapmaktan büyük keyif aldığını, ortaya çıkardığı eserlerinin beğenilmesinin sanata olan ilgisini artırdığını belirtti.

"Her türlü obje üzerine Kapadokya'yı çizmeye çalışıyorum. Yumurtadan, yaprağa ve duvara kadar her yere Kapadokya'nın güzelliklerini çiziyorum. Kapadokya'yı dünyaya en iyi şekilde tanıtmak ve farkındalık oluşturmak için çabalıyorum."

Sonbaharda Kapadokya'daki ağaçlık alanları gezerek çizime uygun yaprakları topladığını anlatan Alan, belirli bir süre kitap sayfaları arasında kuruttuğu yapraklara daha sonra peribacaları ve doğal oluşumları resmettiğini belirtti.

"Sabahlara kadar çalışma yapıyorum"

İnce ve narin yapısıyla bilinen kuru yaprakların üzerine resim çizmenin zorluklarını vurgulayan Alan, şöyle konuştu:

"Çocukken evimizin yanında bir fotoğrafçı vardı ve resim de yapardı. O dönem üçüncü sınıfa gidiyordum hayran kaldım ve ben de rapido kalemle çizmeye başladım. Okulda da resim yapıyordum. Emekli olunca kendi atölyemi açtım. Yapraklar çok ince ve kırılgan olduğu için üzerine resim yapmak zor oluyor. Adımız yapraklara fısıldayan adama çıktı. Çünkü bölgedeki bütün vadileri gezip yaprakları inceleyip topluyorum. Defter sayfası içine koyup 3-4 ay sonra kuruyan yaprakların üzerine resim çizmeye başlıyorum."

Alan, çalışmalarında da yörenin tarih ve doğal güzelliklerini değişik bir üslupla sanatseverlere göstermeye çalıştığını söyledi.

"Merceklerle çalışıyorum yaş itibarıyla da elde titreme oluştu ama yapraklara çizmeye devam ediyorum galiba sanat bu. Sabahlara kadar çalışma yapıyorum."

Alan, daha önce çeşitli karma sergilere katıldığından ve kişisel sergi açtığından da bahsetti.

Kaynak: AA