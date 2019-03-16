Bestecisi Puccini'nin ölümünden sonra tamamlanabilen eser Turandot, Çin prensesi ile Tatar prensinin aşk hikayesi anlatılıyor.

Renkli kostümler, fantastik dekorlar, koro, müzik ve danslar...

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Turandot ile görsel bir şölen sunacak.

Turandot'u 20 yıl önce olduğu gibi İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini yönetiyor. Orkestra şefi ise Antonio Pirolli.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, eserde Tatar prensi Calaf'ı canlandırıyor.

DOB Genel Müdürü Murat Karahan, "Dünya standartlarında dünyanın neresinde götürürsek götürelim insanların çok büyük bir beğeniyle ayakta alkışlayacak bir prodüksiyon oldu. Çok gurur duyacağımız bir eser bu" dedi.

Bir aşk masalı

Turandot Operası ilk kez 1926 yılında sahnelendi.

Çin Prensesinin, evlilik için gelen taliplerine bilinmesi imkansız sorular sorması ve onları idama göndermesiyle başlıyor.

Astracan Krallığı'ndan sürgün edilen Tatar Prensi Calaf'ın Çin'e gitmesi ve imparatorun kızı Turandot'a aşık olmasıyla devam ediyor.

Prenses Turandot'u soprano Mehlika Karadeniz Bilgin canlandırıyor.

Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, "19 yıl önce Vincenzo ile beraber yine aynı rejisör ile yine aynı prodüksiyondaydım ama o zaman figürandım. Şimdi baş rolü söylüyorum. Bu benim için inanılmaz bir heyecan, benim için bir hayaldi" dedi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Turandot Operası'nı 200 kişilik bir ekiple hazırladı.

Dünya Opera tarihinin en özel eserlerinden biri olan Turandot Ankara'dan sonra İstanbul'da da sahnelenecek.

Haber: Aynur Bayram

Kameraman: Mehmet Yılmaz

Kurgu: Hacer Türk