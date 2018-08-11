"Turandot" operası İtalya'dan sonra Aspendos'a geliyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü (DOB), dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı DOB'da perdelerin hiç kapanmadığını, yaz döneminin de yoğun bir festival programıyla devam ettiğini söyledi.

9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin ardından 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin 3 Ağustos'tan bu yana devam ettiğini anımsatan Karahan, bugün İstanbul Opera ve Balesi'nin Don Kişot eserinin festival kapsamında sahneleneceğini aktardı.

Bu temsile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılmasının planlandığını bildiren Karahan, festivalin kapanışının da Ankara'da kapalı gişe oynayan "Frida" ile yapılacağını kaydetti.

Karahan, Bakan Ersoy'u böyle bir festivalde misafir etmekten büyük mutluluk, onur ve gurur duyacaklarını belirterek, "Bu bizim hem seyircimizin hem sanatçımızın motivasyonu açısından çok önemli. Çok değerli bizim için" ifadelerini kullandı.

"Arena di Verona'daki Turandot'u ayaklarına getiriyoruz"

DOB Genel Müdürü Karahan, 24 yıldır antik tiyatronun tarihi atmosferinde sanatseverlere opera ve bale izleme imkanını sunan Uluslararası Aspendos Opera Bale Festivali'nin bu yıl 25'nci kez gerçekleştirileceğini bildirdi.

4 Eylül'de başlayacak festivalde iddialı bir program hazırladıklarını vurgulayan Karahan, açılışın, dünyanın en önemli ve en eski opera festivallerinden İtalya'daki Arena di Verona'da (Verona Arenası) sahnelenen besteci Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri Turandot'la yapılacağını açıkladı.

Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Bale müdürlüklerinin ortaklaşa prodüksiyonu Turandot'un rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin, orkestra şefliğini de Alberto Veronesi'nin üstlendiğini anlatan Karahan, "Geçen ay Arena di Verona'da Turandot seslendirmiştim. Şimdi o eseri, Calaf rolünü, Aspendos'ta seslendireceğim. İtalya'da izleme şansı olmayan izleyicilerimizi de Aspendos'ta ağırlamaktan mutluluk duyarız. Arena di Verona'daki Turandot'u ayaklarına getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü Bolşoy Balesi de Aspendos'a gelecek

Festivalin 13 Eylül'deki gala gecesinde ise Rusya'nın dünyaca ünlü Bolşoy Balesi'nin Aspendos'a geleceğini belirten Karahan, festival kapsamında 10 Eylül'de Zorba'nın ve 18 Eylül'de de Aida'nın sahneleneceğini dile getirdi.

Karahan, "Aslında Efes Opera Bale Festivalimiz ile Aspendos biraz eş zamanlı gidecek. Aspendos devam ederken Efes festivalimiz de başlayacak. Efes de 7 Eylül'de Zorba ile başlayacak. Sonrasında 11 Eylül'de bir gala konseri gecemiz olacak. 14 Eylül'de bir Puccini operası olan Tosca ve 18 Eylül'de Carmina Burana ile festivalimizi bitireceğiz" dedi.

"Turizm ve Kültür Bakanlığı bir arada bence çok iyi oluyor"

DOB Genel Müdürü Karahan, "Turizmle kültürün aslında birbirinden uzak olmadığını, tam tersine birbirinden beslendiğini düşünüyorum. Bazen 'Turizm ve Kültür Bakanlığı bir arada olur mu' deniyor, bence çok iyi oluyor. Turizm ve kültürün birbirinden çok pozitif olarak etkilendiğini, birbirlerini beslediklerini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Karahan, bu etkileşime örnek olarak, 2 bin yıllık bir arena olan Verona'da 100 yılı aşkın süredir opera festivallerinin yapılmasını gösterdi. Dünyaca ünlü bütün opera yıldızlarının sahne aldığı arenadaki festivale insanların aylar öncesinden bilet alarak geldiğini anlatan Karahan, festival dönemlerinde otellerin tamamen dolduğunu, şehre ciddi miktarda para aktığını ifade etti.

Hedeflerinden birinin bu olduğunun altını çizen Karahan, "Turizmimizi kültürel faaliyetlerle desteklemek çok önemli. Kültürel faaliyetler turizmi, turizmimiz de kültürel faaliyetlerimizi destekleyecek. Beraber, eş güdümlü çalıştığımız zaman çok ciddi pozitif sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Önemli olan bu sanatları halkımızla birleştirmek"

Vatandaşların opera bale festivallerine muazzam bir ilgisi olduğunu vurgulayan Karahan, "Opera bale temsillerimiz her zaman çok dolu geçiyor. Türkiye'de çok dinamik, çok meraklı, çok seven bir opera bale izleyicisi var. Biz bununla yetinmeyip daha da yeni izleyiciler kazanmanın gayesi içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.

"Bütün dünyayı gezdiğim için şunu çok daha rahat fark edebiliyorum, bana göre dünyanın en genç opera izleyici nüfusu Türkiye'de" diyen Karahan, bunun çok büyük bir şans olduğunun altını çizdi.

Genel Müdür Karahan, "Türkiye'de sanatın, çok sesli müziğin, balenin yaygınlaşması, gelişmesi açısından bu festivallerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten seyircimizin çok büyük bir ilgisi var ama biz herkesi bekliyoruz, temsillerimize davet ediyoruz" dedi.

Temsillerde öğrencilere yüzde 50 indirim yapıldığına, şehit yakını ve gaziler ile 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak misafir edildiğine işaret eden Karahan, "Önemli olan bu sanatları halkımızla birleştirmek. Halkımızla bu zengin sanatları bir araya getirebilmeye, aynı noktada buluşturabilmeye, onların da bunlardan istifade etmesini sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA