Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBA'nın COVID-19 özel ödülleri sahiplerine verilecek
Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) "COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri" 14 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, ödül töreni, 14 Mart Pazartesi günü saat 10.30'da YÖK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
TURKOVAC'ı geliştiren ekibin başındaki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kovid-19 salgınında tedavi ve korunma alanına yönelik projesiyle "Özel Ödül"e layık görülmüştü.
Tanı alanında, Bilkent UNAM Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker birincilik, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ikincilik ödülünü kazanmıştı.
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