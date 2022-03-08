Resmi açılışının üzerinden 3 yıl geçen Göbeklitepe'nin şöhreti, katlanarak artıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018 yılında girmesiyle gözlerin çevrildiği Göbeklitepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Mart 2019'da resmen açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta 2019'un "Göbeklitepe yılı" olduğunu duyurmasıyla tarihi ören yeri, yerli ve yabancı turistin ilgi odağı haline geldi.

Ziyaretçi sayısının artması bekleniyor

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Uludağ, kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserlerin taşınabilir olanlarının Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde, taşınamayanlarının ise ören yerinde sergilendiğini söyledi.

Göbeklitepe'ye ziyaretçilerin artan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uludağ, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bizzat Göbeklitepe'de 2019 yılında gerçekleştirdiği açılış sonrası ören yerine ilgi arttı. Özellikle UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Göbeklitepe'nin dahil edilmesinin ardından 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte buranın bilinilirliği artarak devam etti. Bu durum ziyaretçi sayılarına da olumlu yansıdı. Özellikle 2019 yılında rekor kırılarak yaklaşık 500 bin kişi Göbeklitepe'yi ziyaret etti. 2020 yılında pandeminin ortaya çıkması nedeniyle ziyaretçi sayılarında bir düşüş yaşandı, yaklaşık 200 bin kişi tarafından gezildi. Ancak pandemi sürecinde ise sanal müze uygulaması etkisini gösterdi.

Göbeklitepe'ye gelemeyen insanlar Kültür ve Turizm Bakanlığımızın dijital uygulaması üzerinden Göbeklitepe'yi gezme fırsatı yakaladı. Göbeklitepe, sanal müze uygulamasında yaklaşık 2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Bu da tabi uzaktan da olsa ören yerine gelemeyen insanların Göbeklitepe hakkında bilgi edinmelerini sağladı. Arkasından da Göbeklitepe'ye gelme fikirleri oluşmasını sağladı. 2021 yılında da pandemiye rağmen Göbeklitepe'de 600 bin kişiyle ziyaretçi rekoru kırıldı. Bundan sonraki yıllarda da ziyaretçi yoğunluğunun artarak devam etmesini bekliyoruz."

Göbeklitepe kilometre taşı oldu

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar da hem bölge hem de kent turizminde Göbeklitepe'nin önemli bir lokomotif haline geldiğini söyledi.

Tarihi ören yeriyle ilgili yapılan film, dizi ve belgesellerin ziyaretçilerin ilgisini artırdığına dikkat çeken Yaşar, "2019 Göbeklitepe yılıydı, bana göre sadece Göbeklitepe sadece Şanlıurfa'ya değil bölgeye de değer kattı. Göbeklitepe, bölgemizin kültür turizminde inanılmaz bir kilometre taşı oldu. Şanlıurfa, arkeoloji konusunda Göbeklitepe'nin turizme kazandırılması ile inanılmaz bir boyut atladı. Tarihi ve turistik mekanlarımızın çok iyi korunup, markalaştırılması gerekiyor. Bu konuda gerek yetkililerin gerekse esnaf ve vatandaşlarımızın üzerine düşen görevleri yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.