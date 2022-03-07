10 Aralık 2020'de imzalar atıldı...

2022'de belirlenen yol haritası çerçevesinde iki ülke devlet kanalları arasında stratejik iş birliğine ilişkin ilk adım atıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, "TRT tecrübesi ile bilgi birikimi ile burada AZ TV'ye katkı vermek için hazırdır. Ben bu programın ortaya konulmasında TRT'mize teşekkür ediyorum" dedi.

Bugüne kadar 99 ülkede 12 binin üzerinde medya çalışanına eğitim veren TRT'nin Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, Azerbaycan'dan gelecek her türlü talebin karşılanması için hazır olunduğunu söyledi.

"TRT olarak birikimimiz bir hayli fazla"

Kaya, "TRT olarak birikimimiz bir hayli fazla. Dünyanın birçok bölgesinde, şu anda Tiran'da ve Üsküp'te eğitimlerimiz başladı. Bu iş birliğimiz her daim devam edecek. Bir haftalık eğitimizimi 14 güne çıkardık" açıklamasını yaptı.

"Bizim sizden öğreneceğimiz çok şey var"



AZ TV Genel Müdürü Rövşen Memmedov da, TRT'nin katkısı için teşekkür etti:

"AZ TV'nin TRT ile iş birliği tarihi bir misyon ve iş birliğidir. İtiraf edelim bugüne kadar bu sahada ciddi bir boşluk vardı. Bizim sizden öğreneceğimiz çok şey var. Her zaman söylüyorum AZ TV'yi TRT'nin Azerbaycanda'ki bir temsilciliği gibi görün."



İki hafta sürecek eğitim programı kapsamında AZ TV çalışanlarına haber, kamera, sosyal medya, grafik ve dijital habercilik alanlarında eğitimler verilecek.

TRT Haber Editörü Fatih Şahingöz, "İki devlet bir millet anlayışının medya ayağında da yer almasını sağlamak, bütün hedefimiz bu" dedi.

Medya alanında başlatılan stratejik iş birliği kapsamında iki devlet kanalı arasında tecrübe paylaşımı ve çalışan değişimleri sürecek.