Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1200'ü geçti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Birleşmiş Milletler, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın saldırılarında, Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 406'ya çıktığını ancak bunun daha yüksek olabileceğini söyledi.
Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralananların sayısını 1207 olarak paylaşan Dujarric, ülkeden ayrılanların sayısının ise 1 milyon 700 bini geçtiğini belirtti.
Aktif çatışmaların olduğu kentlerde mahsur kalan sivillere erişim için güvenli erişim çağrısı yapan Dujarric, saldırılarda 9 hastane, sağlık çalışanları ve ambulansların da zarar gördüğünü anlattı.
Etiketler: Ukrayna Birleşmiş Milletler
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