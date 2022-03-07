Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali’de Timbuktu kentinin yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde, terör örgütü AQMI’nin sorumlularından Djouadi’nin 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Barkhane kuvvetlerince yapılan operasyonla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyonun kara müdahalesine iki silahlı insansız hava aracı ve bir helikopterin destek verdiği duyuruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de 17-18 Şubat'ta düzenlenen Avrupa Birliği-Afrika Zirvesi'nden önce Mali'de Barkhane ve Takuba gücü bünyesinde görevli askerlerini 4 ila 6 ayda çekeceklerini duyurmuştu.

Macron, askeri unsurlarını komşu ülke Nijer’e konuşlandıracakları bilgisini paylaşmıştı.

Mali'deki cunta yönetimi ise Fransa'dan askerlerini kademeli olarak değil derhal çekmelerini istemişti.