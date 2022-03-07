Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'li uçak üreticisi Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldığını duyurdu.
Şirket, titanyum kaynaklarının envanteri ve çeşitliliğinin uçak üretimi için yeterli arzı sağladığı açıklandı.
Açıklamada, Rusya'dan titanyum alımının askıya alındığı kaydedildi.
Rusya merkezli büyük titanyum üreticisi VSMPO-AVISMA şirketinden yapılan açıklamada ise uzun vadeli ortaklarla olan sözleşmelerin askıya alınmasından üzüntü duyulduğu aktarıldı.
Açıklamada, şirketin Rusya'daki ve dünyadaki durumu izlediği ve bu sonuca hazırlıklı olunduğu ifade edildi.
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