Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Abdullahiyan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşmede Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakereler bağlamında İran nükleer anlaşmasının ele alındığı kaydedilerek, "Bu anlaşmanın canlandırılmasının, tüm tarafların hiçbir ayrım yapılmadan tüm alanlarda iş birliğini geliştirmek için eşit haklara sahip olmasını sağlaması gerektiği" vurgulandı.

Görüşmede, Suriye meselesi ve Ukrayna'daki durum dahil uluslararası ve bölgesel konular da ele alındı.