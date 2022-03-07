Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lavrov, İranlı mevkidaşıyla Ukrayna'daki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ukrayna'daki durumu görüştüğü duyuruldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Abdullahiyan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.
Açıklamada, görüşmede Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakereler bağlamında İran nükleer anlaşmasının ele alındığı kaydedilerek, "Bu anlaşmanın canlandırılmasının, tüm tarafların hiçbir ayrım yapılmadan tüm alanlarda iş birliğini geliştirmek için eşit haklara sahip olmasını sağlaması gerektiği" vurgulandı.
Görüşmede, Suriye meselesi ve Ukrayna'daki durum dahil uluslararası ve bölgesel konular da ele alındı.
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