Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği "Yılın Basın Fotoğrafları" yarışmasında kazananlar açıklandı.

Bazısı bir orman yangınında çekildi. Bazısı ise sel felaketinde. Düzensiz göçmenlerin umuda yolcuğu da yansıdı objektiflere, Türkiye'nin eşsiz güzellikleri de...

Yarışmada 5 bin fotoğraf değerlendirildi

37 yıldır düzenlenen yarışmaya 2021 yılında yaşanan olaylara ilişkin yaklaşık 5 bin fotoğraf katıldı. Hepsi jüri tarafından özenle incelendi. Değerlendirmeler sonucunda 6 kategoride 24 fotoğraf ve 4 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü.

Foto muhabiri Ümit Bektaş'ın Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu anlatan karesi "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülünü kazandı.

"Yılın Haber Fotoğrafı" kategorisinde ödül alan isim Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afgan göçmenleri görüntüleyen Sedat Suna oldu.

Geçen yıl Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki lig maçında Mehmet Şirin Topaloğlu'nun objektifine yansıyan görüntü ise "yılın spor fotoğrafı" kategorisinde birinciliği aldı.

Ödüller, Haziran ayında Ankara'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.