Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'daki konserde, aralarında Leyla Hanım, Neveser Kökdeş, Melahat Pars, Mefharet Yıldırım, Semahat Özdenses ve Mehveş Hanım'ın da bulunduğu kadın bestekarların eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Eserleri, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun kadın solistleri Aybige Demir Okan, Merve Kıvılcımer, Aynur Ezgi Yüksek ve Filiz Yıldızbaşoğlu Oral yorumladı.

"Onların eserlerini okurken heyecanlanıyoruz"

Konser öncesinde açıklama yapan solist Aybige Demir Okan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, bu konseri bütün emekçi kadınlar için verdiklerini söyledi.

Geniş bir repertuvara sahip olduklarını belirten Okan, "Bugün 4 solist, Neveser Kökdeş'ten Melahat Pars'a kadar birçok kadın bestekarın eserlerini seslendireceğiz. Çok heyecanlıyız. Onlar bize ışık oluyorlar daima. Onların eserlerini okurken heyecanlanıyoruz. Geçmişten çok güzel eserler bizlere gönderdiler. Onlar sayesinde de bugün burada bu konseri düzenliyoruz" dedi.

"Bütün eserlerimizi kadınlarımıza ithaf ediyoruz"

Solist Merve Kıvılcımer, kadınlara özel bir günde sahnede olmanın kendileri için gurur verici olduğuna vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanlığı Korosu olarak kadın solistleri olarak bu akşamki bütün eserlerimizi kadınlarımıza ithaf ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Aynur Ezgi Yüksek de bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, tüm dünya kadınları için eşitlik, adalet ve barışın olduğu güzel bir dünya hayal ettiğini belirtti.

"Eserlerin hepsi birbirinden güzel"

Filiz Yıldızbaşoğlu Oral ise kadın bestecilerin eserlerinin yer aldığı geniş bir repertuvar sunacaklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eserlerin hepsi birbirinden güzel ve kıymetli bizim için. Arkadaşlarımızla birlikte bu eserleri seslendirmeye çalışacağız. Bir kadın olarak tabii ki o duygulara tercüman oluyoruz, yaşıyoruz, yaşadığımızı düşünüyorum. Eserleri söylerken dinleyicilerimize de bu hislerimizi aksettirmeyi ümit ediyoruz. Mutlu, huzurlu, sevdiklerimizle birlikte yaşayacağımız güzel bir dünya olsun."

Mehmet Güntekin'in yönetimindeki konserde, kemanda Nalan Çakır, kemençede Yağmur Damla Bilgin, tamburda Ege Gamze Yıldız, kanunda Onur Cicin, utta ise Murat Bağdatlı yer aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.