Kültür-Sanat
TRT Haber 09.09.2025 05:39

TRT'nin duayen spikerlerinden Gülden Özel hayatını kaybetti

TRT'nin duayen spikerlerinden Gülden Özel, 58 yaşında hayata veda etti. Çok sayıda programa imza atan ve uzun yıllar haber spikerliği yapan tecrübeli spiker yarın Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.

TRT ekranlarının ve radyonun unutulmaz isimlerindendi spiker Gülden Özel, 58 yaşında hayata veda etti.

1967'de Antakya'da doğan Gülden Özel, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı. Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen Özel, çok sayıda programın ekran yüzü oldu. Akşama Doğru, Gide Gide Gap, Gündem, 45 Dakika, Kahve Molası programlarında sunuculuk yaptı.

Özel, 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini üstlendi. Bu süreçte, TRT 2 Ana Haber bülteni ile TRT 1 Sabah Haberlerini sundu.

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi olan Özel, uzun yıllar kanserle mücadele etti. Tedavisi devam ederken çok sevdiği mesleğini de sürdürdü.

Yeni spikerler yetiştirdi, verdiği eğitimlerle doğru ve güzel Türkçe'ye sahip çıktı.

Gülden Özel, 10 Eylül Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

