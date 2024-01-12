TRT'den yeni dizi: "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın ilk fragmanı yayımlandı

TRT reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.
Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in hikayesi yakında TRT 1 izleyicileriyle buluşacak.
Müjdeli haberi İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.
Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kutlu fethin ve çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmed Han’ın hikayesi, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' yakında TRT'de başlıyor. Bu anlamlı yapım için TRT’yi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."
Kutlu fethin ve çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmed Han’ın hikâyesi…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 11, 2024
“Mehmed: Fetihler Sultanı” yakında @trt1’de başlıyor.
Bu anlamlı yapım için TRT’yi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.#MehmedFetihlerSultanı pic.twitter.com/z3O4cETaRh
"Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş komutanın hikayesi TRT 1'de"
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da dizinin ilk fragmanı ile birlikte "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadis-i şerifini paylaştı.
Sobacı paylaşımına, "Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş o güzel komutanın hikayesi, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' yakında TRT 1'de" notunu düştü.
İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) January 11, 2024
Peygamber Efendimizin (sav) övgüsüne mazhar olmuş o güzel komutanın hikâyesi…
“Mehmed: Fetihler Sultanı” yakında @trt1’de.#MehmedFetihlerSultanı pic.twitter.com/XQzGjTqI0q
Dizinin İlk fragmanında Hazreti Muhammed'in İstanbul’un fethini müjdelediği “İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadis-i şerifinin aktarıldığı sahneye yer verildi.