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Kültür-Sanat
TRT Haber 12.01.2024 00:50

TRT'den yeni dizi: "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın ilk fragmanı yayımlandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatını konu alan dizinin yakında TRT'de başlayacağını duyurdu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da "Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş o güzel komutanın hikayesi yakında TRT 1'de" mesajıyla diziye ait ilk fragmanı paylaştı.

TRT reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.
Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in hikayesi yakında TRT 1 izleyicileriyle buluşacak.

Müjdeli haberi İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kutlu fethin ve çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmed Han’ın hikayesi, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' yakında TRT'de başlıyor. Bu anlamlı yapım için TRT’yi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." 

 

"Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş komutanın hikayesi TRT 1'de"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da dizinin ilk fragmanı ile birlikte "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadis-i şerifini paylaştı.

Sobacı paylaşımına, "Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş o güzel komutanın hikayesi, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' yakında TRT 1'de" notunu düştü.

 

Dizinin İlk fragmanında Hazreti Muhammed'in İstanbul’un fethini müjdelediği “İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadis-i şerifinin aktarıldığı sahneye yer verildi.

ETİKETLER
Fahrettin Altun Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT
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