TRT’den ücretsiz ve reklamsız sesli içerik platformu: TRT Dinle

TRT, dinleyicilerini yenilik ve çeşitlilikle buluşturan bir adım daha atıyor! Müziğin, podcast'lerin, sesli kitapların ve radyo tiyatrolarının muazzam dünyasını tek bir çatı altında toplayan TRT Dinle uygulaması, milyonlarca içeriği ve yeni versiyonuyla dinleyicilerle buluştu.

TRT Dinle ile keyifli anlar sizleri bekliyor!

TRT, Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarından biri olarak, dinleyicilerine daha fazla içerik ve keyif sunmak amacıyla yeni bir dijital platformunu duyurmaktan heyecan duyuyor: TRT Dinle!

Bu ücretsiz uygulama, milyonlarca müzik, şarkı, sesli kitap, radyo tiyatrosu ve podcastleri, canlı radyo özelliğiyle de TRT’nin tüm radyo kanallarını dinleyicileriyle her an her yerde buluşturmayı hedefliyor.

Binlerce müzik türü bir arada!

TRT’nin eşsiz ses arşivi TRT Dinle’de kullanıcılarla buluşuyor. Özgün Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserleri yanı sıra, geçmişten günümüze Türk, yabancı pop ve rock şarkılar, sanatçı listeleri, caz, blue, klasik müzikler, akustik versiyonlar, arabesk ve birçok alt türde binlerce şarkılara kullanıcılar ücretsiz ve reklamsız olarak uygulamadan erişebiliyor.

TRT Dinle’de ayrıca, ilgi alanlarına, modlara ve dönemlere göre uzman ve sanatçılar tarafından özenle hazırlanan yerli, yabancı yüzlerce çalma listesi keşfedilmeyi bekliyor.

Radyo tiyatrosuyla nostalji yolculuğu

TRT Dinle, dinleyicilere sadece müzik dünyasında değil, unutulmaz bir kültür mirası olan radyo tiyatrolarıyla da dopdolu bir deneyim sunuyor. TRT'nin radyo tiyatrosu arşivi, geçmişten günümüze uzanan eşsiz ses kayıtları ve başyapıtları içeriyor. Bu arşiv, hem nostalji sevenleri hem de yeni nesli etkileyici hikayelerle buluşturarak, dinleyicilere zamanda bir yolculuk yaşatıyor.

TRT Dinle ile, tarihin tozlu raflarından günümüze uzanan klasikleşmiş radyo tiyatrolarını keşfetmek mümkün. Her bir ses, her bir hikaye, dinleyicileri duygu dolu bir sanatın içine çekiyor. TRT Dinle ile radyo tiyatrosunun büyülü dünyasına adım atmak ve unutulmaz anılara ulaşmak artık bir tık ötede.

Türk ve dünya edebiyatından sesli kitaplar TRT Dinle’de

TRT Dinle, Türk ve dünya edebiyatının en seçkin eserlerini dinleyicilere sesli kitap formatında sunarak okuma keyfini daha özel bir deneyime dönüştürüyor.

Uygulamada yer alan geniş sesli kitap koleksiyonu, edebiyatın zengin dünyasını keşfetmek isteyenleri bekliyor. Hem klasikleri hem de çağdaş eserleri içeren bu koleksiyon, kelimelerin büyüsüyle dokunan hikayeleri değerli sanatçıların seslendirmeleriyle dinleyicilere getiriyor.

İlgi alanlarına göre yüzlerce podcast serisi

TRT Dinle, kültürden sanata, sağlıktan bilime kadar geniş bir yelpazede uzmanlarla dolu yüzlerce podcast serisini dinleyicilere buluşturuyor. Uygulama, her zevke hitap eden konularda alan uzmanlarıyla, sanatçılarla, yazarlarla, akademisyenlerle gerçekleştirilen keyifli sohbetlere ev sahipliği yapıyor.

Kültürü keşfetmek, sanatın derinliklerine inmek, sağlıklı yaşam ipuçları almak, tarihin gizemini çözmek veya bilimsel gelişmeleri takip etmek isteyenler için TRT Dinle, zengin podcast içerikleriyle öne çıkıyor. Her podcast, dinleyicilere farklı bir perspektif sunarak bilgiye açılan kapıları aralıyor, TRT Dinle’de bilgi ve eğlence aynı potada buluşuyor.

TRT Dinle bilgisayar, telefon veya tablet fark etmeksizin istediğiniz içeriği her yerde dinleme özgürlüğü sunuyor. Kullanıcılar, Google Play ve App Store mağazalarından ücretsiz indirip, üye olabildikleri gibi trtdinle.com üzerinden de TRT Dinle’nin eşsiz arşivine ulaşabiliyor. İndirip internetsiz dinleme özelliğine de sahip TRT Dinle’de, kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş önerilerle kullanıcılara kaliteli bir içerik deneyimi sunuluyor.