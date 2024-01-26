Tatilde oyun dolu kitaplar TRT Çocuk Kitaplık’ta!

TRT Çocuk Kitaplık, yarıyıl tatilinde çocuklara eğlenerek kitap okuma alışkanlığını devam ettirecek bol oyunlu ve animasyonlu bir kitap okuma deneyimi sunuyor. TRT Çocuk Kitaplık’ta yer alan animasyonlu kitaplarda yer alan labirent, kart eşleştirme, yapboz ve nokta birleştirme gibi oyunlar, çocukları yarı yıl tatilinde de kitapların büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

TRT Çocuk Kitaplık, hikâye ve öykülerin yanı sıra zengin oyun içerikleriyle çocukları hem eğlendiriyor hem de öğrenmelerine destek oluyor. Tatil boyunca çocuklar, kitap okumanın yanı sıra zekâ gelişimlerine katkıda bulunan oyunlarla vakit geçirerek verimli ve eğlenceli bir tatil deneyimi yaşayacaklar.

Her kitaba özel oyunlar TRT Çocuk Kitaplık’ta

Her kitap için özel olarak hazırlanan ve kitapların sonunda yer alan eğlenceli labirent, kart eşleştirme, yapboz, ve nokta birleştirme oyunları TRT Çocuk Kitaplık’ta çocukları bekliyor. Çocuklar okurken eğleniyor, eğlenirken problem çözme, dikkat ve görsel hafıza becerilerini geliştiriyor.

TRT Çocuk Kitaplık uygulaması ile çocuklar; istedikleri kitapları ücretsiz ve reklamsız okuyor, dinliyor ve kitabın sonunda öykü ve masal kahramanlarının yer aldığı oyunlarla okumanın keyfini çıkarıyor.

İlkokul dönemindeki çocukların okuma, yazma ve anlama becerilerini geliştiriyor

Uzman pedagoglar tarafından yaş ve gelişim özellikleri titizlikle incelenerek seçilen kitapların yer aldığı TRT Çocuk Kitaplık, eğitici-öğretici çocuk kitapları ile okul öncesi ve ilkokul dönemi çocukların okuma, yazma ve anlama becerilerinin gelişimini destekliyor.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor

Oyunlaştırılmış eğlenceli çocuk kitaplarıyla TRT Çocuk Kitaplık, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına ve dil gelişimine yardımcı oluyor. Ebeveynler uygulamada yer alan Ebeveyn Paneli’nden çocukların hangi kitapları okuduklarını ve uygulamada ne kadar zaman geçirdiklerini takip edebiliyor.

TRT Çocuk Kitaplık Ebeveyn Paneli Nasıl Kullanılır?

Ebeveynler, TRT Çocuk Kitaplık uygulamasını indirdikten sonra TRT Hesabı’na kaydolarak ya da Google ya da Apple hesapları ile üye olabiliyor, çocuk kitaplarını hepsini ücretsiz okuyabiliyor. ‘Ebeveyn Paneli’nden, her bir çocuk için ayrı profil oluşturulabiliyor. Böylece çocuk kitapları her çocuğun yaşına ve ilgi alanına uygun olarak listeleniyor ve özel bir kütüphaneye dönüşüyor. Üyelik; çocuk kitaplarına farklı cihazlardan erişilebilmesini ve aktifleşen ayraç özelliğiyle kitaba kalınan yerden devam edilebilmesini de sağlıyor.

Her Çocuk İçin Farklı Profil Oluşturabilme

‘Ebeveyn Paneli’nden her bir çocuk için farklı profil oluşturulabiliyor. Okunan kitaplar, ilgi duyulan kitap türleri, okuma süreleri, uygulamada geçirilen toplam süreler, okunan sayfa sayıları, bölüm sonu aktivite sorularıyla kitabı anlama düzeyleri, interaktif oyunlarla elde ettiği görsel, dil, bilişsel ve duygusal kazanımları detaylı olarak ayrı ayrı takip edilebiliyor. Her yaştan çocuk hikâye kitaplarına erişebileceğiniz TRT Çocuk Kitaplık uygulamasını web sitemizden de detaylı inceleyerek hemen indirin, kullanmaya başlayın.

TRT Çocuk Kitaplık uygulamasını hemen indirin:

Android'e indirmek için tıklayınız

Apple'a indirmek için tıklayınız