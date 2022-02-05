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Türkiye genelinde en çok izlenen ilk 3 film TRT ortak yapımları oldu.

Rekor kıran TRT ortak yapımlarına bir yenisi daha ekleniyor. 4'üncü ortak yapım olan 'Malazgirt 1071' filmi seyirciyle buluşmaya hazır.

TRT'den iddialı bir yapım daha

Anadolu'yu Türk vatanı yapan 'Malazgirt Meydan Muharebesi’ni ilk kez anlatan film, 11 Şubat'ta vizyona girecek. Böylece TRT ortak yapımı 4 film ilk kez aynı anda beyaz perdede olacak.

TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da Turgut Alp olarak tanınan Cengiz Coşkun, filmde Sultan Alparslan’ı canlandırıyor. Ünlü oyuncular Haluk Piyes, Caner Kurtaran ve Vildan Atasever de başrolleri paylaşıyor.

İddialı yapımda, Müslümanları Selçuklu bayrağı altında birleştirmek isteyen Sultan Alparslan ile Türkleri durdurmak isteyen Romen Diyojen'in mücadelesi anlatılıyor.

İki ordunun Malazgirt ovasında karşı karşıya gelmesiyle Türklerin Anadolu'daki bin yıllık serüveni de başlıyor.

Türkiye'de alışılagelmiş savaş filmi algısını değiştirmeyi hedefleyen film sinemaseverleri bekliyor.