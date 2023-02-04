TRT'nin birbirinden deneyimli ses ve saz sanatçıları halkla buluştu.

Dinleyenlere müzik ziyafeti yaşatıldı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun düzenlediği TRT Sanatçıları Şehir konserlerinin dördüncüsü Kahramanmaraş'ta düzenlendi.

TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz da şu açıklamalarda bulundu:

"Tabii her hafta bir şehirde konser yapmak takdir edersiniz ki çok yoğun bir tempoyla yapılması gereken bir iş. Biz bu konserlerden sonra almış olduğumuz geri dönüşler, vatandaşlarımızın yüzündeki gözündeki bu mutluluk ve coşku bize bu konserlerin devam etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oluyor. Arkadaşlarımız bu yoğun tempoyla almış oldukları geri dönüşler sayesinde konserlere özveriyle çalışıyorlar."

Ses ve söz üstatları sahne aldı

Konserde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi. Müzikseverler, ses ve saz üstatlarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Halka açık ve ücretsiz olan "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" her hafta farklı bir ilde müzikseverlerle buluşacak.

TRT sanatçısı Cafer Nazlıbaş ise şöyle konuştu:

"Türkü ve şarkılar hepsi birbirinden güzel ve bunları halkımızın karşısında icra etmek de bize ayriyetten gururlandırıp heyecanlandırıyor. Çünkü birebir etki ve tepkiyi görebiliyoruz. Çünkü radyomuzla bizi dinleyen insanların neler yaşadığını o an göremiyoruz ama şu an burada çaldığımız, söylediğimiz zaman insanların bize olan alkışları, bakışları bizi çok pozitif olarak etkiliyor."

10 ili kapsayan ve 18 Mart'a kadar devam edecek konserler, her hafta TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nagme'den Cumartesi akşamları canlı yayınlanacak.