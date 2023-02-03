Sedef kakma ustası Hilmi Emekli ile 30 kişilik ekibinin imzasını taşıyan 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan eserler, yakın tarihte açılması planlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne gideceği günü bekliyor.

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden örnek alınarak tasarlanan, deniz ve su temalı iç mimarisiyle dikkati çeken cami, "pusula" merkezli sedef çalışmalarla da eşsiz bir yapı olarak ön plana çıkıyor.

Çamlıca Camii gibi birçok yerde ürünleri yer alan sedef ustası Hilmi Emekli, Kağıthane'deki sedef atölyesinde cami için yapılan özel tasarım eşyalarının detaylarını anlattı.

"Sedef yaklaşık 30 yıldır hayatımın merkezinde"

Emekli, İstanbul'da imam hatiplik yaptıktan sonra kaptanıderya Piyale Paşa'nın ismini taşıyan camiden emekli olduğunu söyledi.

Küçükken gezdiği camilerdeki sanat eserlerinden büyülendiği için "tarz-ı İstanbul" sedef sanatıyla ilgilenmeye başladığını anlatan Emekli, sedefin yaklaşık 30 yıldır hayatının merkezinde olduğunu kaydetti.

Kağıthane'deki 5 farklı atölyesinde 30 kişilik ekibiyle Çamlıca Camii gibi büyük projeler için eserler ortaya koyduklarını belirten Emekli, burada kapı, kürsü, minber, kepenklere varıncaya kadar sedef işlemeleri yaptıklarını ifade etti.

Emekli, 100 yılda bir yapılan en önemli mega projelerden birisinde çalışmanın şeref olduğunu dile getirdi.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yapımına karar verildikten sonra kendileriyle iletişime geçildiğini bildiren Emekli, "Bu, bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. 16. yüzyıla damga vuran, kaptanıderyalıkla paşa olan en önemli komutanlardan, 25. kaptanıderya olmuş ve Osmanlı döneminde Akdeniz'i Türk denizi olarak anmayı sağlamış cesur, kahraman, mücahit bir komutandan bahsediyoruz." diye konuştu.

Barbaros'un tarihi misyonuna uygun ve ona layık eserler ortaya koymak için itinayla çalıştıklarını anlatan Emekli, şöyle devam etti:

"Caminin kapılar, kepenk, kürsü, Kur’an mahfazası gibi hareketli unsurlarında sedef sanatını ekip olarak 1,5 sene içinde tamamladık. Akdeniz'e Türk mührünü vurmuş olan bir komutanın en güzel şekilde hatırlanması için çalıştık. Sıra dışı olması gerekiyordu. Mimarların çalışmalarında da bunu gördük. Mimarlarımızın sayesinde içine girince sanki bir denizin içinde yüzer gibi, dolaşır gibi huzur veren bir proje üretildi. Kubbesinden aydınlanmasına, camlara, desenlere, motiflere varıncaya kadar büyük bir itinayla tasarlandı."

"İnsanlara yol gösteren Kur'an-ı Kerim ile pusula koyduk"

Camide denizcilik motiflerinden esinlendiklerine dikkati çeken Emekli, Kur'an mahfazası üzerine bir pusula koyduklarını söyledi.

İnsanlara yol gösteren Kur’an-ı Kerim ile pusulayı camiye yerleştirdiklerini aktaran Emekli, "Pusula aramaya gerek yok, doğru yol bu kutunun içinde demek istedik. Sedef, bağa kabuğu, fil dişi gibi özel malzeme ve tasarımla ortaya koyduk. Böyle bir eserde bizim de küçük bir katkımızın olması bizim için bir şeref. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insanlara yön bulması, huzur bulması için gönderdiği bir reçetedir. Biz de bu kılavuzu göstermek için pusulayı Kur'an mahfazasının dört bir tarafına, en ortaya işledik." dedi.