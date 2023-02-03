18-25 Ocak 2023 tarihleri arasında Amerika Minnesota Stillwater'da düzenlenen “World Snow Sculpture Championships” organizasyonuna Kocaeli Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi’nden akademisyenlerin oluşturduğu Türk Heykel Takımı "Organic Cubes" isimli eserle katıldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Heykel bölümü öğretim üyesi Prof Dr. Bülent Çınar, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Konak ve Öğretim Görevlisi Tayfun Konak'tan oluşan heykel ekibi, her yıl binlerce sanatseverin ilgiyle takip ettiği şampiyonadan dünya 3'üncüsü olarak döndü.

Doç.Dr. Ceyhun Konak tarafından tasarımı yapılan ve Kocaeli Üniversitesi tarafından desteklenen "Organic Cubes" ismli projede, geometrik parçaların kendi içlerinde düzenlenmesi sonucu oluşan biçim, denge ve dinamik etkileri üzerine kaplanan gergin bir yüzeyle tek bir kütleye dönüştürüldü.

"Heykel eriyip yok olsa da sanat kalıcı"

Katıldıkları bu sanatsal etkinliklerle uluslararası farkındalığın önemini vurgulayan Doç. Ceyhun Konak, önümüzdeki dönemde özellikle heykel bölümü öğrencilerinin yurtdışı sempozyumlarda Türkiye'yi temsil etmeleri için çalışacaklarını söyledi.

Bugüne kadar 3 kıtada 12 farklı ülkede eser verdiklerini belirten Konak, son ödülle birlikte 3 ayrı kıtadan ödül aldıklarını dile getirdi.

Takım üyelerinden Tayfun Konak ise kardan yaptıkları heykel zamanla eriyip yok olsa da sanatın kalıcı olduğuna dikkati çekti.