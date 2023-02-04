TRT ortak yapımı film, Cumhuriyet'in 100. yılında "Çanakkale Zaferi"ni farklı ve anlamlı bir dille izleyiciye aktarmayı hedefliyor.

Filmin genel yönetmeni Nurullah Yenihan, asıl amaçlarının çocuklarda merak uyandırmak olduğunu belirterek, "Gelibolu'yu, Çanakkale Savaşı'nı, savaşı göstermeden anlatabilmek istedik. Çocuklarımızın izledikten sonraki meraklarına kalmış. Araştıracaklarını düşünüyoruz ve hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Senaryo sürecinin 6 ay sürdüğüne değinen Yenihan, şunları söyledi:

"Dolu dolu bir senaryo yazıldı. Yetişkinlere de hitap eden eğlendirecek sahnelerimiz var. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de en zengin görsel içeriğe sahip animasyon oldu. Görsel ve senaryo anlamında kalitesi çok yüksek. Kullandığımız karakter sayısı daha önceki yapımlara göre daha zengin. Daha bol mekan ve karakterler var. Şehrin en önemli mekanlarını elimizden geldiğince tanıtmaya çalıştık. İzleyicileri de mutlu edecek görüntüler verdiğimizi düşünüyoruz. Geldikleri zaman bu da Türkiye'de yapılabiliyormuş diyecekler."

Nurullah Yenihan, Mannu'yu dünya pazarına sunmak istediklerinin altını çizerek, "Filmi yaparken en büyük hedefimiz, global pazardı. Yerel içeriklerimiz var, şehrimizi tanıtıyoruz ama hikayemiz çok global. Dolayısıyla bir Avrupa vizyonumuz olacak. Dünya vizyonu da hedefliyoruz. İnşallah şubat ayında Amerika'da bir fuarda gösterime çıkartmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk animasyon sektörünün görsel olarak dünya pazarında biraz geri kaldığını vurgulayan yönetmen, "Mannu'yla birlikte bunu yukarı taşıyacağımızı düşünüyoruz. Bir sonraki filminde Türkiye'nin önemli bir alanını tanıtmak istiyoruz. Yolculuk bitmeyecek. Çocuklarımız ve büyüklerimiz keyifle izleyecek. Hepsini bekliyoruz. Bize ayırdıkları bütçenin karşılığını alacaklar." diye konuştu.

"Çanakkale bizim ruhumuzu temsil ediyor"

Yapımcı Kemal Bilal Aydın ise animasyon filmlerinde milli ve manevi değerlere yer vermeyi önemsediklerini belirterek, "Onun için Çanakkale ile özdeşleştirmeye çalıştık. Buna kıymet verip, çocuklara anlatmayı düşündük. Bunu yaparken de didaktik bir yol kullanmak ya da arama motorunda herkesin ulaşılabileceği bir bilgiyi vermekten ziyade ruhunu, anlamını verebileceğimiz ve çocuklarımızın bu anlamda ilgisini çekebileceği bir zemin oluşturmaya çalıştık. Mannu'nun bu anlamda karakterleriyle, içeriğiyle bunu başardığını düşünüyoruz." dedi.

Çanakkale'nin çok güzel ve tarihi mirasa sahip bir şehir olduğunun altını çizen Aydın, şöyle devam etti:

"Çanakkale bizim ruhumuzu temsil ediyor, bir ruhu bize kazandırdı. Buradaki bütün karakterler bu ruhu taşıyor. Mannu'nun sevimliliği ve dışarıdan gelmiş olmasına karşın, bizim yerli karakterlerimizin onunla ilişkisi, aralarında kurdukları dostluk, arkadaşlık bağını birbirlerine yansıtıyorlar. Diğer alanlara kıyasla yeni bir fark yarattığımızı düşünüyorum. Çanakkale'deki temsili mekanları akapella tarzında şarkılaştırarak eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalıştık. Ayrıca günümüzde gençlerin dinlediği popüler şarkılar var. Biraz onların da ilgisini konuya odaklamak için Sefo'nun 'Bilmem mi' şarkısının telifini alarak filmimizin içine yedirdik."

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığının da desteklediği film, çocuklara kültür, tarih bilinci ve hayvan sevgisi gibi konuları aşılamayı amaçlıyor.

Filmin galası 8 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak.

Filmin konusu

"Mannu Çanakkale'de" filminin konusu özetle şöyle:

"Avustralya'dan yola çıkan William, dedesine verilen madalyonu her yıl yapılan anma törenlerinde sergilenmesi için Çanakkale'ye götürmektedir. Yanında çok sevdiği evcil hayvanı Mannu'yu götüremez. Ancak Mannu'nun bir şekilde gizlice gitmenin yolunu bulmasıyla hikaye başlar. Hikaye boyunca Ayşe ve köpeği Minik, Cevher Nine, Amir, Nusret, Pala gibi sevimli karakterler William ve Mannu'ya eşlik ederken, Harry ve Garry gibi türlü türlü huyları olan çete üyeleri de kahramanların işlerini zorlaştırmak için ellerinden geleni yapar."