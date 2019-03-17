TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu, 1992 yılından bu yana çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

Koroda, TRT'nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığının saz sanatçıları da yer alıyor.

Topluluğa uzun yıllardan bu yana Emine Gümüş Edirneli başkanlık ediyor.

Edirneli, "Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Eren Beyefendi olmak üzere diğer yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Koro tam not aldı

Özenle seçilen eserler, TRT çalışanları ve emeklileri tarafından koro ve solo olarak seslendirildi.

TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu'nun şefliğini, eski TRT sanatçısı Seçil Ak Kutlu yaptı.

Kutlu, "Koral icrada mükemmeliyeti yakalamaya çalışıyoruz. Böylesine büyük konserler amatör korodaki arkadaşlarımız için teşvik edici oluyor" ifadelerini kullandı.

Sanat müziği severler de koroya tam not verdi.

Haber: Aynur Bayram

Kameraman: Ersin Yalçın

Kurgu: İbrahim Yorulmaz