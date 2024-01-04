TRT ortak yapımı ‘Tay 2: Ebabil Takımı’ filmi 12 Ocak'ta vizyona giriyor

TRT ortak yapımı "Tay" animasyon filmi maceraya kaldığı yerden devam ediyor.

Serinin ikinci filmi "Tay 2: Ebabil Takımı" 12 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Filmde, tay, annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmayı hayal ediyor. Bu serüven onu Kudüs'ten Mekke'ye uzanan heyecan verici bir yolculuğa sürüklüyor.

Sevimli tay zorluklarla karşılaşıyor, ama yeteneklerini geliştirip güçlenerek engelleri aşıyor.

Film cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerleri işliyor.

Yönetmen Nurullah Yenihan filmle ilgili şunları söyledi:

"İzleyici çok büyük bir teveccüh gösterdi. 4 hafta üst üsteki gişe lideri olarak çok güzel tepkiler geldi, kutsal topraklarda Mekke ve Medine arasında geçen bir hikayeydi. Filmin finalinde de izleyicilerimize bir ipucu vermiştik. İkincisi Kudüs'te geçecek demiştik. Bu filmimizde Kudüs'te başlıyor. İlk filmden annemiz var devemiz de var Jabal karakterimiz, Riyah eşlik ediyor yolculuk esnasında. Bir yeni karakterimiz, katır karakterimiz, inatçı bir karakterimiz giriyor, eşlik etmeye başlıyor. Daha sonra çöl faresiyle karşılaşıyoruz. Ve dörtlü olarak yolculuğa devam ediyorlar. Ebrehe ordularını yok eden ebabil kuşlarını anlatıyoruz. Dolayısıyla ebabil kuşları da hikayemiz içine dahil oluyor."

Nurulah Yenihan'ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosunu Ayşe Sevim ile Ayşe Şahinboy Doğan beraber kaleme aldı. Filmin müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.

Film için 100'e yakın kişiden oluşan ekip bir yıldan fazla çalıştı.

"TRT ortak yapımı olması izleyiciye de güven veriyor"

Yenihan, filmin TRT ortak yapımı olmasının mali anlamda büyük bir destek sağladığını belirterek, "TRT'nin izleyiciye ve bize vermiş olduğu bir güven var. Bizim hata yapmamızı engelliyor; çünkü çok ince bir hassas filtreden geçiyor filmlerimiz. Senaryo aşamasından film görselleri de aynı şekilde iki taraf tarafından denetleniyor. Hatasız bir şekilde çocuklara pürüzsüz bir film vermeye çalışıyoruz. Bir de aynı zamanda çok geniş kitlelere ulaşabiliyoruz" dedi.