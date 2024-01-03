'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' gişede lider oldu

TRT Ortak Yapımı 'Rafadan Tayfa' 4'üncü filmi ile beyaz perdede. 29 Aralık'ta Türkiye'de vizyona giren "Rafadan Tayfa: Hayrimatör" sinemaya giden seyircinin yüzde 50’sinden fazlasının tercihi oldu.

387 bin 583 kişi tarafından izlenen animasyon filmi vizyondaki ilk haftasına lider başladı.

Yurt dışında da yoğun ilgi gördü

Film, Türkiye'de olduğu gibi Avusturya, Belçika ve Birleşik Krallık gibi vizyona girdiği tüm ülkelerde de yoğun ilgi gördü. Önümüzdeki günlerde de Azerbaycan'da gösterime girecek.

Filmin yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan'a göre yakalanan başarıda TRT'nin katkısı büyük.

Fidan, "TRT'nin sektörde yani sinema sektöründe, salon sahiplerinde oldukça büyük bir algısı güveni var. Zaten içerik anlamında TRT Çocuk dediğinizde ya da TRT'nin bütün ekranlarının dediğinde bir güven var kitlede. Bu bütün yapımların önünü açmış oluyor. Özellikle son yıllarda yapmış olduğu bu, kazanmış olduğu başarılar da sinema sektörüne oldukça güven veriyor. TRT ortak yapılarının da aslında başarısını arttırmış oluyor" diyor.

'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' vizyonda

Filmde izleyici uzaya çıkan en genç insan Hayri'yi meşhur olarak görüyor. O da "Yüzyılın İcadı" olarak tanıttığı dev robot ‘Hayrimatör’ü, Zobi'nin de desteğiyle çalıştırıyor.

Ancak icadın kötülerin eline geçmesiyle dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor.

TRT Çocuk ekranlarından tanınan Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'i zorlu bir görev bekliyor.