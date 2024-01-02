2023 yılında 3 bin 59 eser evine döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den kaçırılan eserlerin iadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

2023 yılında 3 bin 59 eserin ait olduğu topraklara kavuşturulduğunu belirten Ersoy, "Perge ve Boubon Antik Kentleri kökenli imparator heykellerinden Zeugma kökenli stel ile Urartu Dönemi eserlerine kadar binlerce tarihî miras artık doğduğu topraklarda sergileniyor" dedi.

Ersoy, geçen yıl iadesi sağlanan eserlere ilişkin şu bilgileri verdi:

*Bulgaristan’dan, büyük bir bölümü Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator (M.Ö. 120-63) dönemine ait olan 2 bin 940 sikke,

*ABD'den, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus’un M.S. 2-3’üncü yüzyıllara tarihlenen bronz heykeli ile Antalya Perge kazılarından çıkmış olan ve M.S. 3’üncü yüzyıla tarihlenen mermer imparator başları,

*İtalya’dan, M.S. 2’nci yüzyıla tarihlenen ve üzeri yazıtlı olan Gaziantep Zeugma kökenli mezar steli,

*İsviçre’den, Urartu Dönemi’ne (M.Ö 9-7’nci yüzyıllara) tarihlenen bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol (M.Ö. 3. bin) ile Roma Dönemi’ne ait bir geyik figürini bulunuyor.