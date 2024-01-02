Puslu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 02.01.2024 12:19

2023 yılında 3 bin 59 eser evine döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında 3 bin 59 eserin ait olduğu topraklara kavuşturulduğunu belirterek, 2024 yılında da çalınan eserlerin iadesi için çalışmalarına aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

2023 yılında 3 bin 59 eser evine döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den kaçırılan eserlerin iadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

2023 yılında 3 bin 59 eserin ait olduğu topraklara kavuşturulduğunu belirten Ersoy, "Perge ve Boubon Antik Kentleri kökenli imparator heykellerinden Zeugma kökenli stel ile Urartu Dönemi eserlerine kadar binlerce tarihî miras artık doğduğu topraklarda sergileniyor" dedi.

2023 yılında 3 bin 59 eser evine döndü

Ersoy, geçen yıl iadesi sağlanan eserlere ilişkin şu bilgileri verdi:

*Bulgaristan’dan, büyük bir bölümü Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator (M.Ö. 120-63) dönemine ait olan 2 bin 940 sikke,

*ABD'den, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus’un M.S. 2-3’üncü yüzyıllara tarihlenen bronz heykeli ile Antalya Perge kazılarından çıkmış olan ve M.S. 3’üncü yüzyıla tarihlenen mermer imparator başları,

*İtalya’dan, M.S. 2’nci yüzyıla tarihlenen ve üzeri yazıtlı olan Gaziantep Zeugma kökenli mezar steli,

*İsviçre’den, Urartu Dönemi’ne (M.Ö 9-7’nci yüzyıllara) tarihlenen bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol (M.Ö. 3. bin) ile Roma Dönemi’ne ait bir geyik figürini bulunuyor.

 

ETİKETLER
Mehmet Nuri Ersoy
Sıradaki Haber
İshak Paşa Sarayı geçen yıl 213 bin ziyaretçi ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Munzur Vadisi'nde keşfedilen çan çiçeği türü literatüre kazandırıldı
12:24
TBMM'ye 'mahallelere nöbetçi cami olsun' başvurusu
12:26
Hasarlı otomobili forklift ile taşıdılar
12:38
Tokyo'da pistteki yolcu uçağı yanıyor
12:04
Türk girişimciler Las Vegas’ta teknoloji şovu yapacak
12:00
Fransa'da 10 bölge için sel uyarısı yapıldı
Çocukluğunda okumasına izin verilmedi, 64 yaşında üniversiteyi kazandı
Çocukluğunda okumasına izin verilmedi, 64 yaşında üniversiteyi kazandı
FOTO FOKUS
Hasarlı otomobili forklift ile taşıdılar
Hasarlı otomobili forklift ile taşıdılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ