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Kültür-Sanat
TRT Haber 01.01.2024 19:16

Gazzeli çocuklar yaşadıkları acıları çizdikleri resimlerle anlattı

İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi, İstanbul Taksim'de ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergi, çocukların gözünden Gazze'deki vahşeti anlatıyor.

Küçük yüreklerin çizdiği resimlerle, acı ve yıkım gözler önüne seriliyor. “Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi” Taksim Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sergiye gelenler sergiden etkilendiklerine dikkat çekti.

 "Gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Çok etkilendik. Çocuğum da az önce resimleri gösterirken 'baba bu israil demi uçakları bombaları atan çocukları öldüren' diye o da etkileniyor. O da israil'in yaptığı zulmü öğrenerek büyüyecek"

Çocukların yaşadıkları acı sanat aracılığıyla aktarılıyor

Serginin girişinde vatandaşları, israil'in son saldırılarının ardından hayatını kaybeden çocukların eşyaları, savaşı ve yıkımı tasvir eden moloz yığınları karşılıyor.

Saldırılarda hayatını kaybeden gazeteciler ve doktorlar için de özel bir bölüm sergide yer alıyor.

Katliama tanık olan çocukların yaşadıkları acı sanat aracılığıyla aktarılıyor. Sergide, Gazzeli çocukların resimlerinin orijinallerinin de aktarıldığı dijital gösterim bölümleri yer alıyor.

"Gerçekten kanım dondu"

Sergiyi ziyaret eden vatandaş duygularını şöyle anlattı:

"Biz orada canlı canlı göremediğimiz için burada bir nebze de olsa bazı şeyleri gördük. Gerçekten kanım dondu. Duygulanmamak elde değil. Çok zor bir durum."

Sergiyi ziyaret eden bir vatandaş ise İsrail'in savunulacak hiçbir tarafının olmadığını söyleyerek  "Arkada gördüğüm yazıda daha 6 yaşındayken büyük acılarla tanışıyor. İsrail'in savunulacak hiçbir tarafı yok ve çok kötü bir şey bu savaş. Artık dur denmeli diye düşünüyorum" dedi.


 

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