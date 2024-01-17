Açık 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 17.01.2024 23:33

TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' büyük beğeni topladı

TRT Çocuk’un sevilen karakterlerinin oluşturduğu Rafadan Tayfa ekibinin 4'ncü filmi, Rafadan Tayfa: Hayrimatör büyük beğeni topluyor. 29 Aralık’ta vizyona giren TRT ortak yapımı çizgi filmi toplam 941 bin 604 kişi izledi.

Hayri ve arkadaşlarının son macerası izleyiciden tam not aldı. TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Hayrimatör" şimdiden bir milyon izleyici sınırına yaklaştı.

29 Aralıkta vizyona giren filme ilgi gişeye de yansıdı. Ocak ayının başında yaklaşık 390 bin kişi tarafından izlendi.

Film lokasyon rekoru kırdı

Türkiye’nin her yerinde vizyona giren film lokasyon rekoru da kırdı. Türkiye dışında gösterime girdiği 9 ülkede de büyük beğeni topladı

Yönetmenliğini İsmail Fidan’ın üstlendiği TRT Ortak yapımı çizgi film Hayri’nin icadı sonrası yaşananları anlatıyor. İcat Hayrimatör’ün kötü adamların eline geçmemesi için ekip zorlu bir maceraya atılıyor.  

Sıradaki Haber
Uzaya giden ilk Türk astronot kimdir? Cevabı biliyorsan hemen mobil yarışma TRT Bil Bakalım’ı indir!
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:29
Nijerya'da 11 Boko Haram üyesi öldürüldü
01:16
TEM Otoyolu'nda otomobil yol kenarına bırakılan dampere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
01:16
AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilin adayı bugün belli olacak
00:41
ABD'den "Türkiye'ye F-16 satışına desteğimiz sürüyor" açıklaması
00:32
NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı
00:33
Apple saatlerinin ABD'de satış yasağı devam edecek
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşırı yağışlar sele neden oldu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşırı yağışlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' büyük beğeni topladı
TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' büyük beğeni topladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ