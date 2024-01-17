TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' büyük beğeni topladı

Hayri ve arkadaşlarının son macerası izleyiciden tam not aldı. TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Hayrimatör" şimdiden bir milyon izleyici sınırına yaklaştı.

29 Aralıkta vizyona giren filme ilgi gişeye de yansıdı. Ocak ayının başında yaklaşık 390 bin kişi tarafından izlendi.

Film lokasyon rekoru kırdı

Türkiye’nin her yerinde vizyona giren film lokasyon rekoru da kırdı. Türkiye dışında gösterime girdiği 9 ülkede de büyük beğeni topladı

Yönetmenliğini İsmail Fidan’ın üstlendiği TRT Ortak yapımı çizgi film Hayri’nin icadı sonrası yaşananları anlatıyor. İcat Hayrimatör’ün kötü adamların eline geçmemesi için ekip zorlu bir maceraya atılıyor.