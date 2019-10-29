Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenlerin dramı beyazperdeye yansıdı.

Avrupa'ya kaçak yollarla giriş yapmak isteyen 2 göçmenin hikayesinin anlatıldığı, TRT'nin destek verdiği "Omar ve Biz" sinemaseverlerden tam not aldı.

"Hatırlamamız gereken şeyleri anlatan bir film"

Filmin yönetmeni Mehmet Bahadır Er, "Türkiye her zaman göçle Türkiye'ye gelen insanlara ev sahipliği yapmış bir ülke. Bu, son günlerinde de en yoğun şekilde devam ediyor. Tabi bu yoğunluk bir süre sonra insanlarda bir yılgınlık da getiriyor. Bu aslında çevre faktörlerinin hepsini bir yana bırakarak, vicdanımızla tekrar hatırlamamız gereken şeyleri anlatan bir film, Omar ve biz" ifadelerini kullandı.

"Uzun zaman içerisinde değeri katlanarak artacak bir film"

Varşova Film Festivali'nde Ekümenik Jüri En İyi Film Ödülü'ne layık görülen yapım, Antalya'da da iddialı.

Yönetmen Er, "Çok özel bir film yaptığımıza inanıyoruz. Değerini bulacağına inanıyoruz. Hem seyirci de, hem jüride bulacağına inanıyoruz. Güncel olması kadar çok uzun zaman içerisinde değeri katlanarak artacak bir film" dedi.

Festival kapsamında film gösterimleri hafta boyunca devam edecek.

Kaynak: TRT Haber