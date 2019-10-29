"Ceviz Ağacı" filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini Faysal Soysal’ın yaptığı TRT ortak yapımı film, Anadolu’da yaşayan bir edebiyat öğretmeninin hüzün dolu hikayesini anlatıyor.

Ceviz Ağacı filmi, 5 yıllık bir emeğin ürünü. Yönetmen Faysal Soysal, yaptığı konuşmada, mütevazı bir film yapmaya çalıştıklarını söyledi.

"Necip Fazıl’ın Bir Adam Yaratmak hikayesine benzer bazı unsurlar var filmimizde. Uzun zamandır yazma olarak problem yaşayan bir hikaye yazarının, edebiyat öğretmeninin problemlerini anlatıyor."

En büyük hedeflerinin seyirciye ulaşmak olduğunu söyleyen Soysal, "Seyirci bence bu filmi sever. Türk sineması eğer var olacaksa, daha güçlü yönetmenler çıkacaksa hem Kültür ve Turizm Bakanlığının sinema desteği hem TRT’nin bu ortak yapımlara desteği devam etmeli. Bu anlamda Bakanlığa ve TRT’ye teşekkür ediyoruz" dedi.

TRT’nin destek verdiği yapım, dünya prömiyerinde izleyenlerden tam not aldı. Festival kapsamında film gösterimleri hafta boyunca devam edecek. TRT ortak yapımı filmler de festivalde izleyicileri ile buluşacak.

Kaynak: TRT Haber