İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin ilk dijital kütüphanesi olarak kurdukları "Şato Kütüphanesi"nin yaşam boyu öğrenme felsefesinin en iyi uygulandığı kütüphane olacağını söyledi.

Soyer, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde kurulan kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, kütüphanede dört ayrı veri tabanını tüm İzmirlilerin kullanımına açtıklarını belirtti.

Dijitalleşmenin hayatın her anını kapsamaya başladığını kaydeden Soyer, "Yaşamımıza dokunan her nesne dijitalleşiyor. Erişim temelli kütüphane uygulamaları yaygınlık kazanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu değişimi gördüğü için okuyucuların kitaplara daha hızlı ve daha kolay erişmesi amacıyla dijital kütüphaneyi hizmete sunuyor. Kütüphanemiz, yaşam boyu öğrenme felsefesinin en iyi uygulandığı dijital kütüphane olacak." diye konuştu.

Projenin yönetmeni Serdar Katipoğlu da kütüphane veri tabanında çoğu İngilizce olmak üzere 30 dergi bulunduğunu dile getirerek, "Çin veri tabanı ile Çin'le ilgili araştırma yapılabilecek. Akdeniz ülkelerinin bilgilerini içeren veri tabanı ve ayrıca felsefeyle ilgili veri tabanı var. Erişim temelli, duvarları olmayan bir kütüphane olacak. Elektronik kütüphaneye herkes erişebilecek." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA