Rize Merkez Muhtarlar Derneği tarafından, Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda düzenlenen 2. Pepeçura Festivali'nde, 300 kişilik pepeçura ikram edildi.

Yörede yetişen kokulu siyah üzümün suyu kullanılarak hazırlanan ve üzüm muhallebisi olarak da bilinen pepeçuraya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Rize Valisi Kemal Çeber, burada yaptığı açıklamada, tatlının, Rize'nin en önemli kültürel değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Var olan değerlere sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Vali Çeber, "Bu tatlımızı hem tanıtıyoruz hem de herkesin tatmasını sağlıyoruz. Şehirler simgeleriyle yaşar. Var olan değerlerimize sahip çıkmalıyız ve tanıtmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok sevdiği bir tatlıdır." diye konuştu.

Yöresel mutfağın turizmde önemli bir etkisi olduğunu vurgulayan Çeber, "Nesilden nesile bunu koruyarak aktarmamız lazım. Pepeçura'yı Rize'nin bir tatlısı olduğu için değil, lezzetinden dolayı çok seviyoruz ve tüketiyoruz." dedi.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ise pepeçuranın Rize'nin önemli bir zenginliği olduğunu, Türkiye genelinde de bilinirliğinin arttığını kaydetti.

"Yaklaşık 6 bin ton siyah üzüm kullanarak yaptık"

Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya da bu yıl 20 bin porsiyon pepeçura tatlısı dağıtacaklarını ifade ederek, "Hazırladığımız pepeçura tamamen doğal, katkısız ve bölgenin üzüm suyundan yapılmıştır. Doğal olarak tüketebiliriz. Yaklaşık 6 bin ton siyah üzüm kullanarak yaptık. Yapılışı bir hafta sürdü. 30 muhtarımızla birlikte bunu hazırladık. İki gün içerisinde yaptığımız tatlıların tamamını dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA, TRT Haber