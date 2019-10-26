"Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması" çalışması kapsamında, Marmara Denizi'nde Bizans İmparatorluğu tarafından inşa edilen Kibatos Kalesi bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz başkanlığında Leicester Üniversitesinden Işıl Akalan Gündüz, Sinop Üniversitesinden Harita Mühendisi İlke Ekioğlu ve öğrencilerden oluşan ekip, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığının kıyı şeridinde, yaklaşık 3,5 metre derinliğe kadar uzanan 70'e 60 metre ölçülerinde bir kale keşfetti.

[Fotoğraf: AA]

Kaleyle ilgili Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Evi ve Eğitim Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Helenapolis olarak bilinen Helena'nın şehri ile ilgili yapılan kazı ve araştırma çalışmalarının tanıtımı için buluştuklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Antik dönemde su altında kalan bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, "İskeleleriyle Güney Marmara açısından önemli bir lojistik nokta. Çalışmalardan muradımız sanayisiyle, tarımıyla ön plana çıkan Altınova'yı turizmiyle de bu anlamda geliştirmek. İnşallah yapacağımız bu kazının tabi 2-3 ayrı faz çalışmaları da devam edecek" dedi.

Kayıp olduğu düşünülen kale

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da, bölgedeki balıkçıların ve midyecilerin talebi üzerine bu çalışmanın başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu Bizans İmparatorluğu'nun Haçlılar için yaptığı bir kale. Hereke Kalesi'nin karşısında olması, onun bir benzeri olduğu düşünülüyor. Kayıp olduğu düşünülen, daha önce yeri bilinmeyen Kibatos Kalesi söyleniyor. 1096 yılında 1.Haçlı Seferi sırasında büyük önem taşımış çünkü Kılıçarslan'dan özellikle 40 Geçit dediğimiz muharebeden kaçan Haçlıların sığındığı bir yer. Bizim için de önemli bir savaş olmuş. 1097 yılında İznik kuşatması ile Anadolu Selçuklu Devleti'ne türlü oyunlarla saldıracak olan Haçlı tarihinin Anadolu'daki ilk büyük muharebe yenilgisini yaşamış Haçlılar burada. Bu kaleyi bulmamızın arkeolojik çalışmalar açısından, belki Osmanlı tarihi açısından, bizlere de ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyor arkadaşlarımız."

Kaynak: AA