TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Boğaziçi Film Festivali'nin ödül töreni Ses Tiyatrosu'nda yapıldı.

Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç, "Hem izleyiciler açısından iyiydi. Çok fazla salonlarımız doldu, biletlerimiz tükendi, katılım açısından iyiydi. Önemli konuklarımız vardı. Bizim için biraz yorucu ama iyi bir festival diyebilirim." ifadelerini kullandı.

25 ülkeden 83 film gösterildi

Bu yıl 7.'si düzenlenen Boğaziçi Film Festivali kapsamında, üç sinema salonunda, 25 ülkeden, 83 film gösterildi.

Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer ise festivali şu sözlerle değerlendirdi:

"Gördüğünüz gibi bu festivaller ve bu endüstri köşeleri, sinemanın gelişmesine çok büyük katkıda bulunuyor, biz de oldukça memnunuz bu durumdan."

Ödüller sahiplerini buldu

Asya sinemasının en önemli isimleri arasında yer alan Kim Ki Duk, festivalin onur konuğu oldu.

[Soldan sağa: Emrah Kılıç, Kim Ki Duk ve ailesi. Fotoğraf: AA]

Boğaziçi Film Festivali'nde Ulusal Kısa Kurmaca Film, Uluslararası Kısa Kurmaca Film, Ulusal Kısa Film ve Uluslararası Kısa Belgesel Film dallarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

TRT Ortak Yapım Ödülü'nü kazanan "Kar ve Ayı" adlı filmin ekibine ödüllerini, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan verdi.

Yapımcı Nefes Polat, "Bizim için neredeyse bu son adım. Bu desteğiniz bizim için çok değerli, sağolun, varolun gerçekten."

Kaynak: TRT Haber