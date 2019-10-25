Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, öze dönüş temasıyla gerçekleştirilecek. Festivalde, 29 ülkeden 69 yönetmenin toplam 66 film gösterilecek.

Festival, geleneksel kortejle kapılarını açacak. Cam piramit önünde yarın saat 15.00'te başlayacak kortejde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri Antalyalıları selamlayacak.

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Kortej geçişinin ardından, Antalya Spor Salonunda açılış töreni gerçekleştirilecek. Halka açık ve ücretsiz olan törende, sanatçılar Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü, Can Kolukısa'ya ise Yıldırım Önal Anı Ödülü verilecek.

Açılış gecesine festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray da katılacak. Açılışta Anjelika Akbar ve Candan Erçetin de konser verecek.

Kaynak: AA