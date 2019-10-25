Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğalar Köyü'nde bazı kişilerin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.H, N.A, Ş.O. ve Ç.T'yi tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

[Fotoğraf: AA]

Evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA