Türkiye
Kütahya'da Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin sikke bulundu25 Ekim 2019 Cuma 10:22 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 10:41
Kütahya'da düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğalar Köyü'nde bazı kişilerin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.H, N.A, Ş.O. ve Ç.T'yi tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
[Fotoğraf: AA]
Evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA