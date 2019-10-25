Ünlü yönetmen Özpetek'e onur ödülü25 Ekim 2019 Cuma 18:11 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 18:46
Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlenen film festivalinde onur ödülüne layık görüldü.
34. Akdeniz Sineması Valensiya Film Festivali İspanya'da gerçekleştirildi.
Festival direktöründen Özpetek'e övgü
Festivalde, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek onur ödülüne layık görüldü.
Festival direktörü Eduardo Guillot, Özpetek'in filmlerini, "Tamamen Akdeniz karakteri taşıyan, duygusallık yanı ağır basan ve ön yargısız" olarak tanımladı.
Filmlerinin deneyimlere dayandığını ve evrensel sorunları ele aldığını ifade etti.
12 filmi izleyiciyle buluşacak
24 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde Özpetek'in tüm filmleri seyirciyle buluşacak.
İtalya'da yaşayan yönetmenin 1997'de çektiği ilk filminden başlayarak 12 filmi gösterimde olacak.
Kaynak: TRT Haber