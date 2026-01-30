Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
Kültür-Sanat
TRT Haber 30.01.2026 16:28

TRT ortak yapımı Kanto vizyona girmek için gün sayıyor

Aile sevgisi ile kişisel fedakârlıklar arasındaki hassas dengeyi kurmak zorunda kalan genç bir kadının hikâyesini konu alan TRT ortak yapımı Kanto filmi 6 Şubat’ta vizyona girecek.

TRT ortak yapımı Kanto vizyona girmek için gün sayıyor

Dünya prömiyerini 27. Şanghay Film Festivali’nin Asian New Talents bölümünde gerçekleştiren TRT ortak yapımı Kanto filmi, 6 Şubat’ta beyazperdede izleyicisiyle buluşacak. Film, ödüllü belgeselleriyle de tanınan yönetmen Ensar Altay'ın ilk kurmaca filmi.

Festivallerden ödüllerle döndü

TRT yapımları Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu) ve Kodokushi isimli ödüllü filmlerin yönetmenliğini yapan Ensar Altay’ın ilk kurmaca filmi olan Kanto, 2023 yılında Saraybosna Film Festivali kapsamında Cinelink Work in Progress'te "Cinelink Impact Ödülü"ne layık görülmüştü.

Film ayrıca; Türkiye prömiyerini yaptığı 62. Antalya Film Festivali’nde, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü (Yıldız Kültür) kazanırken, 13. Boğaziçi Film Festivali’nde ise En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü (Didem İnselel) kazanmıştı.

Yapımcılığını Ensar Altay ve Süleyman Civliz’in birlikte üstlendiği TRT ortak yapımı filmde; Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız rol alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini TRT Sinema personeli Kürşat Üresin üstlenirken, TRT İç Yapımlar Dairesi çalışanları ise filmin prodüksiyon sürecinde görev aldı.

Filmin konusu ise kısaca şöyle; yıllarını ailesine adayarak geçiren Sude, sonunda düzenli bir işe başlamak üzeredir. Ancak kayınvalidesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolması her şeyi alt üst eder. Bu beklenmedik olay uzun zamandır gizli kalan sırların ortaya çıkmasına neden olur. Sude hem kayınvalidesini bulmak hem de sevgiyle fedakârlık arasındaki kırılgan dengeyi korumak zorundadır.

