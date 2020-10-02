Usta yönetmen Derviş Zaim, bu kez Suriye'deki savaşı ele aldı. Senaryosunu da yazdığı yeni filminin adı ise "Flaşbellek".

Film, rejimin sivillere ve muhaliflere uyguladığı işkence ve şiddeti belgeleyen 11 bin fotoğrafın gizlice Suriye dışına çıkartması olayını Zaim'in gözünden anlatıyor.

Yönetmen Derviş Zaim, filmin konusundan çok etkilendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Korkunç hikayeler dinledim, korkunç olaylar ve karakterlerle karşılaştım. Bunlar beni etkiledi ve bu insanların sesi olmaya gayret ettim. Birileri, o insanların sesi olmaya çaba harcamalıydı. Bu iş benim işim diye düşündüm."

Suriyeli oyuncular da filmde

Filmde, Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat gibi uluslararası kariyerleriyle dikkat çeken Arap oyuncular yer alıyor. Savaşın mağdurları ile Suriyeli oyuncular da film için geçti kameranın karşısına.

Zaim, "Suriyeli oyuncular ve Suriyeli halktan insanlar da var. Onlarla konuşuyor ve çalışıyor olmak da bana çok şey kattı" dedi.

Konya ve Gaziantep'te çekilen filmin görüntü yönetmenliğini ise dünyaca tanınan Andreas Sinanos yaptı.

Festivallerde yarışacak

Derviş Zaim, filmin diğer filmlerden de farklı olduğunu söylüyor:

"Öteki filmlerimden farklı. Türk sinemasında yapım anlamında önemli diyebileceğim bir iş oldu. Aynı zamanda bizim dünyaya dair meselelerimizde, sorunlarımızda, yaşadığımız çağa ilişkin tanıklığımızda önemli bir film olduğunu düşünüyorum."

TRT ortak yapımı olan Flaşbellek, Antalya Altın Portakal ve Boğaziçi Film festivallerinde de yarışacak.