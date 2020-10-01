Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
"Sesi Mavi" Türkçe'nin güzelliğini ve zenginliğini anlatıyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yazar ve Şair Mustafa Ruhi Şirin'in çocuklara Türkçenin güzelliği ve zenginliğini anlatmak amacıyla hazırladığı "Sesi Mavi-Türkçe Sevinci İçin Şiirler" kitabı çıktı.
Yazar ve Şair Mustafa Ruhi Şirin tarafından hazırlanan "Sesi Mavi-Türkçe Sevinci İçin Şiirler" isimli şiir kitabının kapağında şu ifadelere yer verildi:
"Elinde tuttuğun bu kitapta çok güzel şiirler var. Türkçemizin güzelliğini ve zenginliğini anlatan çok iyi şiirler bunlar. Dilimizin ne kadar güzel ve berrak olduğunu bu şiirleri okuyunca anlayacaksın. İyi ki kitaplar, iyi ki şiirler var! İyi okumalar."
Etiketler: şiir kitabı Mustafa Ruhi ŞirinSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 08:43
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