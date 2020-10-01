Yazar ve Şair Mustafa Ruhi Şirin tarafından hazırlanan "Sesi Mavi-Türkçe Sevinci İçin Şiirler" isimli şiir kitabının kapağında şu ifadelere yer verildi:

"Elinde tuttuğun bu kitapta çok güzel şiirler var. Türkçemizin güzelliğini ve zenginliğini anlatan çok iyi şiirler bunlar. Dilimizin ne kadar güzel ve berrak olduğunu bu şiirleri okuyunca anlayacaksın. İyi ki kitaplar, iyi ki şiirler var! İyi okumalar."