Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Sürmene Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Sürmene bıçağının sergileneceği müze oluşturulacak.

DOKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, coğrafi işaret tescili olan Sürmene bıçağının üretim aşamalarını, üretim metodunu, tarihsel gelişimini ve yapım araçlarını sergileyen bıçak müzesi oluşturulması için DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün sözleşme imzaladı.

"Kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak"

DOKA Genel Sekreteri Adıyaman, müzenin hem milli ve kültürel değerleri geleceğe taşıması hem de turizm alanında yeni destinasyonlar oluşturması yönüyle önem taşıdığını anlatarak, şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşayan herkesin ortak değeri olan, belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması gerekiyor. Bu proje, Sürmene bıçağını koruyacak, pazarlama gücü katacak, bıçağın gerçek üreticilerini koruyarak kolektif bir hak olarak kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bölgemiz turizmine de ayrıca ivme katacağını düşünüyorum. Bölgemizi geleceğe taşıyacak projelere destek vermeye devam edeceğiz."

"3 bin yıllık geçmişi var"

Sürmene Belediye Başkanı Üstün ise Sürmene'de bıçakçılığın 3 bin yıl öncesine dayandığını ifade derek, belediye olarak 2017 yılında Sürmene bıçağını tescil ettirdiklerini belirtti.

Bıçak müzesinin sadece Sürmene'ye değil, bölgeye çok şey katacağını söyleyen Üstün, "Evliya Çelebi, seyahatnamesinde gemilerini Yeniay Limanı'nda tamir ettiklerini ve kesici aletlerini de Sürmene'de demir ustalarına bilettiklerini yazmaktadır. Yani işin özü Sürmene'de bıçakçılık tarihi çok eskilere dayanmakta olup uzun yıllar boyunca oluşan bir kültür ve teknikle beraber günümüze gelmiştir" dedi.