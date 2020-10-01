"Uyanış: Büyük Selçuklu" TRT 1'in yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri.

Proje; dekorundan kostümüne, yapım aşamasından rejisine büyük emeğin ürünü. İlk bölümü yayınlanan dizi, beğenileri topladı.

Dizinin oyuncuları da böylersine büyük bir projede yer almaktan oldukça memnun.

TRT Haber, Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür ile Sultan Sencer'i canlandıran Ekin Koç'a deneyimlerini sordu.

"TRT bu görevi çok eksiksiz ve yerinde yapıyor"

Mehmet Özgür, böyle bir proje için TRT 'ye teşekkür ederek, Nizamülmülk karakterinin hayali olduğunu söyledi:

"Bizim geçmişe dair hikayeleri çok daha profesyonel bir çekimlerle, prodüksiyonla bugünkü nesle aktarmasını bir görevi olarak düşünüyorum TRT’nin. Onlar da bu görevi çok eksiksiz ve yerinde yapıyorlar sağolsunlar. Bize düşen de bunu nakletmek oluyor.

Benim için Nizamülmülk zaten hayallerimi süsleyen bir karakterdi. Senaryoyu okuyunca da çok mutlu oldum, çok iyi deşifre edilmiş ve yazılmış bir senaryoydu. Projenin içinde yer almayı çok arzu ettim okuyunca. Gerek kamera önü gerek kamera arkası bütün çalışma arkadaşlarımızla çok uyumlu ve büyük bir keyifle çalıştık."

"Kendini geliştirmek için, bir oyuncu için bu bir fırsat"

Dizinin Sencer'i Ekin Koç ise, bu tarz projelerin bir oyuncu için fırsat olduğunu vurguladı, kendisini en çok zorlayan sahneleri anlattı:

"Bu denli geniş çaplı projelerde yer almak bir oyuncuya çok şey katıyor gerçekten. Yalnızca mesleğini icra etmek açısından değil pek çok alanda görmediği şeyleri görüyor. Kendine yeni beceriler ediniyor. Dolayısıyla bunlardan faydalanmaya çalışıyorum. Kendini geliştirmek için, bir oyuncu için bu bir fırsat aslında.

Beni asıl zorlayan karakterin askeri becerisi, savaşçı olarak becerileri, çift kılıç kullanması mesela. Bambaşka bir koreografi, çok fazla uğraşmam gerekti. Hala da çalışıyorum, eve gidince spor, esneme yapıyorum. Bunu hiç bırakamayacak gibi duruyorum set boyunca."

Bol aksiyon sahnelerinin yer aldığı dizi için oyuncular binicilik, kılıç kullanma gibi sıkı eğitimden de geçiyor.