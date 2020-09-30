Masumlar apartmanı, sıra dışı karakterleri, seyirciyi televizyon karşısına kilitleyen sırları ve üstün oyuncu performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Masumlar apartmanı bu hafta da şaşırtmadı. Reyting sıralamasında 3 kategoride de yine zirvenin sahibi oldu. En yakın rakibinden iki kat daha fazla reyting aldı. İzlenme oranlarıyla Bu sezon başlayan diziler arasında 3 hedef kitlede de en yüksek izlenme oranlarına sahip dizi oldu.

Dizi senaryosu, gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlandı. Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından esinlenerek hazırlandı. Etkileyici hikayeye güçlü oyuncu kadrosu hayat veriyor. Başrolleri,, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor.

3 kategoride de ilk sırada

Yaptığı kazayla hayatı değişen İnci'nin korumacı dedesi ve kardeşiyle başına gelenler, Han'ın, takıntılı ablaları ve kendi takıntılarıyla mücadelesi ilk bölümden izleyicinin beğenisini kazandı. Bu ilgi, haftalar geçtikçe de büyüdü. 3'üncü bölümü ile ekrana gelen dizi, gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Reyting listesinde, AB, TOTAL ve ABC izleyici gruplarında birinciliğe yerleşti.

Sosyal medyada gündem oldu

Masumlar Apartmanı, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Twitter'da trend topic oldu. Dizi ile ilgili yaklaşık 30 bin tweet atıldı.

"Masumlar Apartmanı" her salı, 20.00'de TRT 1 ekranlarında seyircisi ile bulaşacak.

TV İzleyici Ölçüm Paneli sonuçları 40 ilde, olasılıklı örnekleme yöntemi kullanılarak, 4 bin hanede yaşayan yaklaşık 14 bin kişiyle ölçüm cihazı ile toplanan verilerden oluşur. Açıklanan veriler 29.09.2020 tarihini ve AB/Tüm Kişiler/ 20+ABC1 hedef kitlesini kapsamaktadır.